Новосибирск, , 05:51 — REGNUM Пандемия вируса COVID-19 и вынужденная самоизоляция заставила работодателей перевести свой персонал на работу из дома. Для большинства сотрудников, такая удалённая работа — эта новая и далеко не привычная ситуация, отмечает доцент кафедры экономики труда и управления Новосибирского государственного университета экономики и управления Юлия Масалова.

«Важно, что для работы в домашних условиях помимо доступа к локальным сетям, программному обеспечению и информационным ресурсам компании, при условии, что процессы налажены с использованием информационных технологий, необходимо ещё создать рабочую обстановку (выделенное место, наличие компьютера или ноутбука, других необходимых технических средств), составить рабочее расписание и список дел на день, которые выполнялись сотрудниками в обычном режиме. Существенным аспектом также является налаживание контактов с коллегами в случае необходимости совместного решения рабочих вопросов на основе использования телекоммуникационных технологий, — подчёркивает эксперт. — Новосибирская область, как и другие регионы России, в целом, с точки зрения инфраструктуры (наличие Интернета и необходимых технических средств), оказалась вполне готовой к такому режиму работы. На многих предприятиях процессы автоматизированы и уже внедрены программные продукты, используемые сотрудниками в повседневной работе. Однако осуществление работы в таких условиях подходит далеко не всем и в большей степени касается офисных работников, IT — специалистов и т.п. Вполне возможно, что часть таких сотрудников, и дальше сможет продолжить работу в подобном режиме, но руководителям потребуется иначе организовать контроль над деятельностью таких специалистов. В целом это, конечно, позволит сэкономить на офисных площадях, но потребует от руководителей новых компетенций по работе, с удаленно выполняющим свои функции, персоналом».

Что касается массовых сокращений работников, уточняет Юлия Масалова, то этому будет способствовать не удалённая работа, а скорее неблагоприятная рыночная конъюнктура, характеризующаяся снижением спроса на отдельные товары и услуги, вынужденным закрытием предприятий (например, гостиничный бизнес, общепит и т.п.) и т.д.