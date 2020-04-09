Екатеринбург, , 05:29 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение об утверждении первоочередных мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в регионе, оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.

Документ содержит основные направления поддержки: организационные, налоговые, финансовые, имущественные и административные. А также перечень из одиннадцати сфер, которые наиболее серьезно пострадали от распространения пандемии.

Так, согласно документу, первоочередная помощь будет оказана компаниям, которые работают в сферах: авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки, культура, организация досуга и развлечений, физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт, деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма, гостиничный бизнес, общественное питание, деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений, деятельность по организации конференций и выставок, деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты), деятельность в области демонстрации кинофильмов (кинотеатры), торговая недвижимость.

Документ подготовлен рабочей группой, созданной по поручению Евгения Куйвашева по мониторингу финансово-экономической ситуации в сфере малого и среднего предпринимательства под председательством заместителя губернатора Олега Чемезова.

«Работа над документом велась с непосредственным участием представителей бизнеса, в план включены меры поддержки, наиболее актуальные в текущей ситуации для предпринимательского сообщества», — сказала министр инвестиций и развития региона Виктория Казакова.

Согласно распоряжению, предприятия смогут получить льготные займы через Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства, а также реструктуризировать имеющуюся задолженность.

Действует мораторий на проверки субъектов малого и среднего предпринимательства, за исключением вопросов, которые несут риски для здоровья и жизни людей.

Подготовлены законопроекты, по которым предполагается снижение налоговых ставок: в два раза по налогу на имущество, с 6% до 1% при применении упрощенной системы налогообложения, а также перенос срока уплаты авансовых платежей по налогам в бюджеты муниципалитетов.

Также предполагается отсрочка платежей по договорам аренды земельных участков, которые находятся в муниципальной и государственной собственности. Отменяются пени и штрафные санкции за несвоевременное внесение арендной платы.

Организована работа горячей линии для консультаций малого и среднего бизнеса по вопросам поддержки: 8 (800) 500-77-85

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