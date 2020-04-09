Пекин, , 05:10 — REGNUM Сектор почтовых отправлений Китая преимущественно вернулся в нору после карантина, сообщили 8 апреля в Государственном почтовом бюро КНР.

Порядка 530 млн посылок было собрано по всей стране за прошедшие трехдневные праздники к 4 по 6 апреля по случаю Фестиваля Цинмин (День поминовения усопших) в Китае.

На конец марта 99,7% крупных курьерских компаний в стране возобновили свою работу. В провинции Хубэй, наиболее остальных пострадавшей от нового коронавируса, около 93% таких фирм вернулось к работе и порядка 93,55% пунктов доставки было открыто.

Курьерский сектор обработал 243 млн посылок с товарами по профилактике инфекции и материалами по борьбе с ней, которые были доставлены 46,6 тыс. транспортных средств и 522 грузовыми рейсами.