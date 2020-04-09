Шанхай, Китай, , 05:04 — REGNUM В Шанхае наблюдается рост притока иностранных инвестиций в размере около $4,67 млрд за первый квартал года, что на 4,5% больше в годовом исчислении, сообщает 8 марта агентство Синьхуа.

За аналогичный период 10 региональных штаб-квартир финансируемых иностранцами международных компаний и пять финансируемых иностранцами центров «Пояса и пути» также было создано в Шанхае.

Всего региональные штаб-квартиры 730 финансируемых иностранцами международных компаний, а также 466 финансируемых иностранцами центров «Пояса и пути» было создано в Шанхае на конец марта текущего года, что говорит о стремительном развитии коммерции в муниципалитете.

Всего 129 проектов с иностранными инвестициями на сумму более $23,9 млрд было заключено в рамках двух отдельных церемоний в Шанхае с января по март, организованных правительством города.