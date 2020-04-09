Пекин, , 04:55 — REGNUM Китай запустил крупномасштабную бесплатную программу профессионального обучения онлайн в рамках улучшения профессиональных навыков рабочих и борьбы с бедностью, сообщили 8 апреля в Министерстве трудовых ресурсов КНР.

Министерство отберет более 50 высококачественных интернет-платформ для предоставления через них программ обучения для более чем 5 млн человек в период с конца марта по конец июня текущего года. Программа затронет более 100 видов профессий.

Рабочие в сельской и городской местности, рабочие мигранты, нетрудоустроенные и выпускники колледжей могут подать заявление на прохождение программы обучения. Предприятия и преподаватели, принимающие участие в программе, получат субсидии от государства.