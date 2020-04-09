Москва, , 04:51 — REGNUM Объём потерь страхового рынка России в 2020 году может составить примерно 220 млрд рублей, следует из оптимистического прогноза, составленного рейтинговым агентством «Эксперт РА».

«Продолжающаяся пандемия нового коронавируса и его беспрецедентное давление на экономику вносят жесткие коррективы в том числе и в динамику страхового рынка», — говорится в отчёте агентства.

При позитивном сценарии общий объём страховых взносов сократится с 1,48 трлн рублей в 2019 году до 1,22 трлн в 2020-м, примерно на 17%.

Негативный сценарий предусматривает еще больший обвал — до 1,08 трлн, то есть объём взносов по итогам года может сократиться на 27%.

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