Пекин, , 04:49 — REGNUM Курс юаня ослаб по отношению к доллару США на 53 базисных пункта, сообщает 9 апреля агентство Синьхуа.

Курс китайской валюты на четверг составил 7,0536 юаня за доллар США, по данным Китайской валютной торговой системы. При этом, курс валюты Поднебесной на 7 апреля составлял 7,0939 юаня за доллар.

Отметим, что курс юаня к доллару высчитывается на основе средних цен, предлагаемых маркетмейкерами до открытия межбанковских торгов каждый рабочий день.

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