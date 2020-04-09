Иркутск, , 04:44 — REGNUM Госкорпорация «Росатом» 14 апреля 2020 года проведёт аукцион по выбору подрядчика на вывод из эксплуатации одного из корпусов АО «Ангарский электролизный химический комбинат». Начальная цена тендера превышает 973 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Вывод из эксплуатации корпуса №2 (здание №802) происходит в рамках проекта «Вывод из эксплуатации корпуса 2 (здание № 802) и корпуса 4 (здание № 804) акционерного общества «Ангарский электролизный химический комбинат» (Иркутская область)». Начальная цена тендера — 973 583 152 рубля 67 копеек, которые планирутся выплачивать поэтапно — за три года (с 2020 по 2022-й). По условиям контракта победитель должен будет выполнить работы до 30 ноября 2022 года.

В числе задач, которые стоят перед исполнителем — разработка карт контроля технологического процесса для подтверждения критериев приемлемости для захоронения, демонтаж вентиляционных пристроек, приёмка здания № 804/1 от эксплуатирующей организации, снятие с консервации оборудования, ввод в эксплуатацию, реабилитация территории в границах засыпанного котлована здания 804 и другое.

Выводить здание планируют «путём демонтажа и ликвидации технологических систем». Объект расположен на промышленной площадке комбината «в 100 км от озера Байкал». В техзадании уточняется, что предприятие расположено «в границах экологической зоны атмосферного влияния Байкальской природной территории».