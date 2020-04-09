Махачкала, , 04:20 — REGNUM Арбитражный суд Дагестана 27 апреля 2020 года планирует начать рассмотрение иска Северо-Кавказское межрегиональное управление Росприроднадзора к Терско-Каспийскому филиалу ФГБУ «Главрыбводу», которое в декабре 2019 года попало в медиаповестку в свете громкого уголовного дела. Ответчику вменяется долг почти на 14 млн рублей «за негативное воздействие на окружающую среду», передаёт корреспонденту ИА REGNUM.

Иск был подан 24 марта 2020 года, а 27 марта его приняли к производству. Сумма исковых требований — 12 919 200 рублей.

«Северо-Кавказское межрегиональное управление Росприроднадзора обратилось в Арбитражный суд Республики Дагестан с иском к ФГБУ «Главрыбвод» о взыскании 12 919 200,43 рубля задолженности по оплате за негативное воздействие на окружающую среду и 894 762,31 рубля пени», — отмечается в определении суда.

Напомним, замглавы филиала госучреждения Омар Микаилов стал фигурантом уголовного дела о хищении 30 млн рублей из средств, который были предоставлены Бабаюртовскому району республики для строительства рыборазводного завода. Уголовное дело было возбуждено по трём статьям, включая халатность, мошенничество и подделку документов. Микаилов в конце декабря 2019 года был арестован на десять суток.