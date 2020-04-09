Москва, , 04:14 — REGNUM Около 200 заявок на кредиты под 0% годовых получил Сбербанк от малых и микропредприятий, а также индивидуальных предпринимателей, которые нуждаются в деньгах для выплат зарплат сотрудникам. Об этом 8 апреля сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

По его словам, сравнительно небольшое число заявок говорит о том, что у некоторых компаний могут быть свои ресурсы на выплату зарплат, поэтому они не обращаются в банк.

Как сообщало ИА REGNUM, Сбербанк и ВТБ начали выдавать кредиты малому бизнесу на выплаты зарплат в конце марта 2020 года.

Компании и ИП, которые претендуют на такой кредит, должны быть зарплатными клиентами банка, входить в список пострадавших отраслей, число их сотрудников не может превышать 100 человек, а годовой оборот должен быть меньше 800 млн рублей.

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