Москва, , 03:36 — REGNUM Министерство промышленности и торговли России требует с компании из дивизиона связи госкорпорации «Ростех» — АО «Концерн «Созвездие» свыше 109 млн рублей пени за односторонний отказ от исполнения госконтракта. Иск к производству принят арбитражем Москвы, но дата заседания пока неизвестна, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление к концерну поступило ещё в начале февраля 2020 года. Сумма иска — 109 196 250 рублей. Известно, что в деле речь идёт «о признании одностороннего отказа от исполнения государственного контракта №15 411.16 999.11.033 от 06 октября 2015 года незаконным, взыскании пени».

Напомним, компания работает в составе холдинга «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех». В составе АО несколько предприятий из разных регионов, в том числе Рязанской, Ростовской, Воронежской, Тамбовской, Псковской областей, Алтайского края. Ранее претензии к концерну имело Минобороны России, три иска от которого, поданные в ноябре 2019 года, до сих пор не рассмотрены. Также и «Созвездие» в конце марта 2020 года обратилось с иском на 55 млн рублей к оборонному ведомству.

Холдинг специализируется на разработке и производстве комплексов, систем и средств связи, в том числе для вооружённых сил России.