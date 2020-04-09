Вашингтон, , 03:33 — REGNUM Соединенные Штаты вряд ли пойдут на сокращение объемов добычи нефти, заявил президент США Дональд Трамп в ходе брифинга в Белом доме.

«Я не думаю… Послушайте, мы уже сократили, мы очень ориентированы на рынок», — отметил он.

Трамп также обвинил Россию и Саудовскую Аравию в том, что эти страны наводнили рынок дешевой нефтью. При этом он подчеркнул, что Эр-Рияд и Москва сами страдают от снижения цен на нефть. Трамп уверен, что в этих действиях не было смысла.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля Министерство энергетики РФ заявило о готовности России сократить уровень добычи нефти на 14% от уровня первого квартала 2020 года. Однако Москва сократит добычу в случае, если на такой же шаг пойдут и другие страны.

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