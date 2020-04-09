Урумчи, Китай, , 02:38 — REGNUM На Таримском нефтегазовом месторождении, принадлежащем китайской компании PetroChina найдена новая зона разлома с запасами нефти более 228 млн тонн, сообщает 8 апреля агентство Синьхуа.

Ожидается, что месторождение способно обеспечить добычу нефти в объеме около 30 млн тонн нефтяного эквивалента в 2020 оду и 36 млн тонн к 2025 году. Месторождение расположено в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, где расположен крупнейший в Китае нефтеносный бассейн. Добыча нефти здесь отягощается крайне непростым рельефом и подземными условиями.

Как сообщало ИА REGNUM, Таримское месторождение поставило рекорд добычи газа в 209 году, где было добыто более 28 млрд кубометров, что на 1,9 млрд больше, чем годом ранее.

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