Бразилиа, , 01:30 — REGNUM В Бразилии намерены увеличить производство аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на территории страны, заявил глава бразильского минздрава Луис Энрике Мандетта на пресс-конференции.

Он отметил, что стране придется производить аппараты ИВЛ самостоятельно, так как их не удается закупить в Китае.

«Нам удалось реализовать чрезвычайно сложную инициативу по значительному наращиванию мощностей национальных производителей в короткие сроки», — отметил Мандетта.

Он подчеркнул, что производство поддержали несколько банков и промышленных предприятий, которые смогут помочь в увеличении выпуска аппаратов. Отмечается, что Бразилия собирается в краткие сроки произвести около 14 тыс. аппаратов ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, за 8 апреля в Бразилии был зафиксирован рекордный рост заболевших коронавирусной инфекции — в тот день было выявлено 2210 новых случаев и 133 летальных исходов. Общее количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в стране достигло 15 927.

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