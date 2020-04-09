Москва, , 01:24 — REGNUM Оценка эффективности деятельности особых экономических зон (ОЭЗ) в России вызывает трудности в связи с коротким сроком их существования и недостаточностью методов оценки, говорится в отчёте Счетной палаты.

В ведомстве проанализировали эффект от деятельности ОЭЗ за период 2014—2018 годов и пришли к выводу, что для полноценной оценки преференциального режима должно пройти больше времени.

«Также проведение нами анализа затрудняет тот факт, что каждый режим существует по своим правилам и регулируется отдельными нормативно-правовыми актами», — объяснил аудитор Счетной палаты Дмитрий Зайцев.

Отмечается, что с 2014 года на развитие российских ОЭЗ потратили 157 млрд рублей бюджетных средств. При этом опережающие результаты, о которых заявляли организаторы на старте, показали лишь единицы. Более половины всех рабочих мест (из 22 тыс, созданных в 26 ОЭЗ) пришлось на четыре особые зоны: «Алабуга», «Технополис», «Липецк» и «Дубна».

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