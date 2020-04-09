Рига, , 00:03 — REGNUM Согласно данным Государственного Агентства занятости (NVA) с конца февраля в Латвии зарегистрировано 7695 новых безработных, только апреле — 4415, пишет портал diena. lv

Сегодня статус безработного присвоен 65 942. В конце февраля месяца их насчитывалось 58 832. Одновременно наблюдается стремительное сокращение числа вакансий. Ещё на 01.04.2020 NVA сообщало о 26 971 вакансии, сейчас их только 17 923. Директор службы занятости Эвита Симпсоне в интервью агентству ЛЕТА сообщила, что в ближайшее время ведомство планирует увеличить число доступных для удалённого обучения курсов, желающим найти работу.

С 13 марта по 12 мая решением правительства из-за пандемии Covid-19 в ЛР введен режим Чрезвычайной Ситуации. Отменены занятия в школах, спортивных секциях. Запрещены массовые мероприятия, которые собирают более 50 человек. Изменён график работы общественного транспорта и правила торговли в магазинах. Закрыты границы Латвии и других стран ЕС для пассажирских перевозок. Эти меры негативно сказались на экономическом положении в стране.