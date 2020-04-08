Киев, 8 апреля 2020, 23:07 — REGNUM Украина на время карантина приостановила импорт электричества из России и Белоруссии, сообщила 8 апреля пресс-служба Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) на своём официальном сайте.
Были отменены аукционы, регулирующие пропускную способность межгосударственных связей с Россией и Белоруссией на 2020 год. Ограничение будет действовать до конца карантина и 30 дней после него.
Глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк отметил, что данное решение было принято в связи с пандемией коронавируса.
Как сообщали украинские СМИ, Украина останавливала покупку российской и белорусской электроэнергии в конце февраля 2020 года.
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