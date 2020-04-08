Киев, , 23:07 — REGNUM Украина на время карантина приостановила импорт электричества из России и Белоруссии, сообщила 8 апреля пресс-служба Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) на своём официальном сайте.

Были отменены аукционы, регулирующие пропускную способность межгосударственных связей с Россией и Белоруссией на 2020 год. Ограничение будет действовать до конца карантина и 30 дней после него.

«Оператору системы передачи: аннулировать все результаты годовых аукционов, на которых распределена пропускная способность на 2020 год в части межгосударственных связей между Украиной и государствами, которые не являются сторонами Энергетического сообщества (Россией и Белоруссией — ИА REGNUM)», — сказано в сообщении.

Глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк отметил, что данное решение было принято в связи с пандемией коронавируса.

«Учитывая такую ситуацию в стране, мы решили аннулировать годовые аукционы по распределению пропускной способности… В связи с ситуацией каждый доллар должен оставаться в стране», — рассказал он.

Как сообщали украинские СМИ, Украина останавливала покупку российской и белорусской электроэнергии в конце февраля 2020 года.

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