Душанбе, , 21:50 — REGNUM Нижняя палата парламента Таджикистана, рассмотрев на заседании меморандум по завершению второй фазы проекта тоннеля «Истиклол» между министерством транспорта Таджикистана и компанией по развитию водных ресурсов и энергетики Ирана, приняла решение о выделении дополнительных 11 млн долл. Об этом сообщает«Авеста» со ссылкой на главу минтранса Таджикистана Худоёра Худоёрзода.

По словам главы ведомства, обе стороны в равных долях будут участвовать в финансировании — по 5,5 млн долл. каждая.

Для завершения второй фазы проекта строительства тоннеля необходимо будет не только выполнить проектировочные работы, но и закупить, а также установить системы вентиляции, освещения, пожаротушения и наблюдения за безопасностью.

С начала реализации проекта, начатого еще в советское время, на строительства тоннеля «Истиклол» было потрачено порядка 61,4 млн долл.

В 2006 году тоннель сдали в эксплуатацию в недостроенном виде: там отсутствовали системы освещения, вентиляции, вытяжки воздуха. Правительство Таджикистана несколько раз пыталось договориться с иранской компанией о завершении строительных работ.

Однако проект до сих пор остается незавершённым.

Тоннель «Истиклол» общей протяженностью 5,2 км располагается под высокогорным перевалом Анзоб, соединяя центральную часть Таджикистана с северным регионом, что делает его важной частью транспортной системы страны.