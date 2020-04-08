Нью-Йорк, США, , 21:47 — REGNUM Международное рейтинговое агентство Moody's ухудшило свой прогноз по совокупному ВВП стран еврозоны в 2020 году с роста на 1,2% до снижения на 2,2%. Об этом говорится в распространённом 8 апреля пресс-релизе агентства.

В комментарии агентства отмечается, что фактором высокого риска является значительная неопределённость относительно продолжительности и масштабов пандемии коронавируса.

По мнению аналитиков Moody's, продолжающееся быстрое распространение коронавируса указывает на то, что экономика стран еврозоны в 2020 году перейдёт в рецессию, а не продемонстрирует рост, как ожидалось ранее.

Согласно прогнозу агентства, основной удар по экономике еврозоны придётся на второй квартал текущего года, постепенного улучшения ситуации можно ожидать во втором полугодии.

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