Москва, , 21:39 — REGNUM Министерство энергетики Российской Федерации заявило, что Россия готова сократить свой уровень добычи нефти на 14% от уровня первого квартала 2020 года — это порядка 1,6 млн баррелей в сутки. Об этом сегодня, 8 апреля, сообщила пресс-служба Минэнерго РФ.

Сообщается, что Россия готова пойти на сокращение уровня добычи нефти для стабилизации нефтяного рынка, но при соблюдении ряда условий. Во-первых, сокращение должно проводиться от уровня добычи в первом квартале 2020 года — когда соглашение ОПЕК+ еще действовало. Однако после того, как соглашение развалилось, нефтедобывающие страны стали резко наращивать добычу нефти и демпинговать.

Второе непременное условие — это пропорциональное снижение уровня добычи нефти в других странах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 апреля в режиме видеоконференции должны состояться переговоры нефтедобывающих стран о новом соглашении по сокращению уровня добычи нефти.

По неподтвержденным данным, между Россией и Саудовской Аравией сохраняются некоторые противоречия, которые могут привести к срыву переговоров.

Ранее президент России Владимир Путин говорил, что Москва может согласиться на новую сделку ОПЕК+, но только при участии других игроков нефтяного рынка, в частности США.