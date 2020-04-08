Москва, , 21:30 — REGNUM Министерство финансов России на аукционах 8 апреля разместило два выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) на общую сумму более 22 млрд рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска №25 084 с датой погашения 4 октября 2023 года на 16,465 млрд рублей. Объём спроса при этом составил 50,107 млрд рублей. Средневзвешенная цена выпуска составила 96,7491% от номинала, средневзвешенная доходность — 6,45% годовых.

Также ведомство разместило ОФЗ с номиналом, индексируемым в зависимости от уровня инфляции, выпуска №52 002 с погашением 2 февраля 2028 года на 5,557 млрд рублей. Объём спроса составил 10,333 млрд рублей. Средневзвешенная цена выпуска — 96,7926% от номинала, средневзвешенная доходность — 2,98% годовых.

Ранее анонсированный аукцион по размещению ОФЗ с переменным купонным доходом нового выпуска №29 013 с погашением в сентябре 2030 года Минфин признал несостоявшимся «в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен».

Напомним, накануне Министерство финансов объявило о возобновлении регулярных аукционов по размещению облигаций федерального займа, которые были приостановлены с 10 марта до стабилизации рыночной ситуации.

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