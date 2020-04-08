Ижевск, , 20:39 — REGNUM В Удмуртии расширят перечень семей, которые будут обеспечены продовольственными наборами. Дополнительную помощь получат порядка 20 тыс. семей, где доход на каждого члена семьи в месяц не превышает одного МРОТ, заявил глава республики Александр Бречалов по итогам совещания президента России Владимира Путина с министрами и главами регионов.

«В ближайшее время мы сформируем и доведем до граждан и бизнеса новый пакет мер региональной поддержки», — сказал Бречалов.

Он добавил, что по ситуации с продовольственными наборами в республике он поручил провести проверки МВД и прокуратуре. При этом глава региона отметил, что жалобы о закупках по завышенным ценам в основном поступили от жителей Ижевска, из районов республики граждане обращались только с благодарностями.

Кроме того, он заверил, что с 9 апреля региональные минпромторг и Роспотребнадзор начнут проверки предприятий, которые возобновили деятельность с 6 апреля.

«Количество обращений в моих социальных сетях от работников с рассказами о несоблюдении санитарных мер зашкаливает. Требования вполне выполнимые, почему предприятия не соблюдают — для меня странно», — подчеркнул Бречалов.

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Как сообщало ИА REGNUM, продовольственные наборы в виде сухих пайков уже начали получать некоторые семьи, однако Бречалов получил в социальных сетях множество жалоб на состав наборов. Многие жители считают, что необходимо снабжать малообеспеченных «горячими обедами, свежим мясом и рыбой». Накануне глава республики поручил закупку и раздачу наборов временно приостановить. Затем к проверке ситуации с наборами продуктов питания подключилась прокуратура Удмуртии. Ведомство даст оценку вопросам ценообразования, законности приобретения продуктов питания, а также соответствия продовольственных наборов требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства.

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