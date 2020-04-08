Москва, , 20:37 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил главе правительства РФ Михаилу Мишустину подключить муниципалитеты к поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства.

«У нас малое и среднее предпринимательство по-разному пострадало от коронавирусной инфекции и ее последствий. Есть те, кто действительно, парализован, есть те, кто строит планы на будущее, и они достаточно оптимистичны, есть те, кто, увы, сегодня смотрит в будущее с большим пессимизмом. Нам правильно было бы посмотреть в плане поддержки не только федеральную часть, но и региональную и муниципальную», — цитирует Володина пресс-служба нижней палаты парламента.

В обращениях, которые поступают в Госдуму звучат также вопросы, связанные с налогом на имущество, и вопросы, связанные с НДФЛ, налогом на прибыль — он и федеральный, и региональный.

«Поэтому хорошо было бы все-таки к этой работе подключить регионы, тем более, вы лично возглавили комиссию по развитию предпринимательства», — обратился Володин к Мишустину.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 8 апреля состоялась встреча депутатов фракции ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным. Во встрече принял участие спикер Госдумы.

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