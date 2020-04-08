Москва, , 20:34 — REGNUM Согласно новому закону о налогообложении вкладов на сумму свыше 1 млн рублей, подписанному президентом России Владимиром Путиным, при расчете будут суммироваться все вклады гражданина во всех банках страны. Исключение составят только доходы по низкопроцентным вкладам (не более 1%). Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил адвокат Консалтинговой группы ЮКТ Олег Никуленко.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о налогообложении вкладов на сумму свыше 1 млн рублей. Теперь налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 13% будут облагаться доходы физических лиц (включая индивидуальных предпринимателей) в виде суммы процентов, полученных по вкладам, превышающим 1 млн рублей, по ключевой ставке Банка России. Будет применяться вычет процентов, начисленных по ключевой ставке Банка России на сумму в 1 млн рублей.

«Суммироваться будут все вклады гражданина во всех банках страны. Принцип тайны вкладов в данном случае работать не будет, поскольку, в соответствии со ст. 26 ФЗ-395−1 «О банках и банковской деятельности», сведения, составляющие банковскую тайну, предоставляются клиентам банка, их представителям, а также ряду государственных органов, включая налоговые органы. Это наш случай. Проверка открытых вкладов будет возложена на органы Федеральной налоговой службы РФ, содействие которой банки оказывать обязаны», — пояснил Никуленко.

По его словам, в то же время не будут учитываться доходы по низкопроцентным вкладам (не более 1%). Соответственно, не будут облагаться налогом доходы по зарплатным счетам (обычно это менее 1%). Освобождены от налогообложения эскроу счета. Изменения суммы вкладов в валюте, обусловленные курсовыми изменениями иностранных валют по отношению к рублю, учитываться не будут.

«Налоговая база будет рассчитываться как превышение процентов, полученных по всем вкладам физического лица и остаткам на счетах в течение налогового периода, над суммой процентов, рассчитанных по схеме: 1 млн рублей умножить на ключевую ставку Банка России (6%). Например, при ключевой ставке в 6% и вкладе в 1 млн рублей необлагаемый процентный доход составляет 60 тыс. рублей. Соответственно, если гражданин получил доход по вкладу в течение года в размере 65 тыс. рублей, то налог учитывается лишь с суммы, превышающей необлагаемый процентный доход — с 5 тыс. рублей. Сумма НДФЛ составит, таким образом, 650 рублей», — пояснил Никуленко.

Он отметил, что такой же механизм будет работать и по инвестициям в ценные бумаги, доходы от чего вплоть до настоящего времени также не облагались в Российской Федерации налогом.

«Поскольку закон о налогообложении дохода с вкладов вступит в силу только в 2021 году, базу налогообложения составят доходы, полученные в 2021 году, а уплатить налог предстоит до 1 декабря 2022 году. Поэтому все расчеты, связанные с ключевой ставкой Банка России, станет целесообразно производить лишь после вступления закона в силу», — резюмировал Никуленко.