Москва, , 20:19 — REGNUM Арбитр Всемирной торговой организации (ВТО) предписал Украине исполнить решение по импорту решение арбитража ВТО по импорту нитрата аммония из Российской Федерации до 15 сентября. Об этом сегодня, 8 апреля, сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

Сообщается, что 8 апреля 2020 года арбитр, который назначен генеральным директором ВТО, установил, что Украина должна исполнять решение органов по разрешению споров в отношении антидемпинговых мер на российский нитрат аммония до 15 сентября 2020 года.

Речь идет о торговом споре между Россией и Украиной по торговле нитратом аммония. Дело в том, что в июле 2014 года власти Украины более чем в три раза повысили пошлины на ввоз нитрата аммония из России — с 11,91 до 36,03%. Срок действия пошлин был продлен еще на пять лет.

В 2015 году российские власти подали иск в ВТО, оспорив так называемую методику энергокорректировок, которую Киев использует для расчета себестоимости российской продукции. При этой методике при расчете себестоимости российской продукции используются цены на энергоносители на рынках третьих стран, а не цены на энергоносители на российском рынке.

Спор Украина проиграла. Однако Киев запросил у ВТО максимальный срок исполнения решения — 27 месяцев, объяснив это тем, что якобы надо внести серьезные изменения в законодательство. Также украинские власти попросили отсрочки из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Но в ВТО прислушались к доводам России о том, что на самом деле никаких изменений в украинское законодательство не требуется.

В итоге Киеву дали время до 15 сентября 2020 года.