Рига, , 20:14 — REGNUM Жителям Латвии, которым необходимо по работе поехать в Швецию или Германию, смогут воспользоваться несколькими паромными рейсами. Разрешение на это, как пишет портал Nra. lv, получено от министерства сообщения Латвии.

Так, 9, 10 и 13 апреля будет совершено несколько рейсов паромного оператора Stena Line из Вентспилса в Нюнесхамн (Швеция) и обратно, а также из Лиепаи в Травемюнде (Германия). Эти рейсы организованы при содействии Латвийского агентства по инвестициям и развитию (LIAA) для обеспечения выполнения ранее подписанных латвийскими компаниями договоров.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии COVID-19 был введен режим чрезвычайной ситуации, поэтому все международные пассажирские перевозки были остановлены.