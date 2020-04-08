Бишкек, , 19:58 — REGNUM Правительство Киргизии договаривается с Россией о поставке в республику 28 тысяч тонн муки. Об этом сегодня, 8 апреля, на брифинге заявил председатель фонда госматрезервов Каныбек Айдаров.

По его словам, в стране пока хватает запасов муки. При этом глава фонда отказался назвать точную цифру, сославшись на то, что эта информация является секретной.

Подводя итог, Айдаров сообщил о том, что для удовлетворения потребностей населения Киргизии, необходимо порядка миллиона тонн муки в год.

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