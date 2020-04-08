Тольятти, Самарская область, , 19:57 — REGNUM «АвтоВАЗ» с понедельника, 13 апреля, полностью возобновит работу. Об этом сообщается на странице профсоюзной организации предприятия в социальной сети «ВКонтакте».

Как отмечается, в адрес профсоюзного комитета поступил приказ о согласовании новых графиков сменности на период с 13 по 30 апреля.

«В соответствии с приказом, начало рабочих смен предполагается следующим образом: линия В0 — с 07:00, линия «Гранта» — с 09:00, линия 4×4 — с 11:00», — говорится в сообщении.

Уточняется, что изменение графиков рабочих смен связано с необходимостью выполнения требований Роспотребнадзора, одним из которых является соблюдение дистанции между сотрудниками.

Как передавало ИА REGNUM, работа «АвтоВАЗа» приостанавливалась на неделю с 30 марта по 5 апреля, которая была объявлена нерабочей в России в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса.

После продления нерабочего режима в стране до конца месяца было объявлено, что с 6 апреля «АвтоВАЗ», как системообразующее предприятие, частично возобновит работу. Сообщалось, что работать будут отдельные подразделения предприятия, связанные с разработкой новых проектов, учётом и отчётностью, охраной труда и безопасностью.