Бишкек, , 19:48 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков по телефону обсудил с президентом Исламского банка развития Бандаром Хаджаром меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции и ее последствиями. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Киргизстанский лидер попросил рассмотреть возможность оказания республике помощь в смягчении социально-экономических последствий от распространения этого заболевания.

В свою очередь Бандар Хаджар заверил Сооронбая Жээнбекова, что руководство ИБР рассмотрит вопрос оказания поддержки Киргизии.

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