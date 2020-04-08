Рига, , 19:41 — REGNUM Объем экспорта латвийских товаров может снизиться на 20% в результате экономического кризиса, вызванного борьбой с пандемией COVID-19. Об этом сообщил 8 апреля министр экономики Латвии Янис Витенберг в интервью программе «900 секунд» на телеканале ТВ 3.

«Экспорт может упасть на 20%. Это означает, что затронуто большое поле. Возможно кризис не коснётся производства ряда продуктов, медикаментов, но всего остального коснётся», — сказал Витенберг.

В ближайшие дни, по мнению Витенберга, наступит большая ясность — какое влияние оказал COVID-19 на экономику Латвии. Он заметил, что сейчас некоторые страны уже стали отменять ограничения связанные с COVID-19 и Латвия, по словам министра, ни в коем случае не должна проспать «будущий рывок на старте».

Как сообщало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии COVID-19 был введен режим чрезвычайной ситуации.