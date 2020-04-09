Тегеран, , 08:55 — REGNUM 8 апреля губернатор иранской провинции Маркази объявил, что провинциальный экспорт в 83 страны мира достиг одного миллиарда долларов в течение прошедшего иранского календарного года (закончившегося 19 марта 2020 года). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Али Аказаде рассказал журналистам агентства IRNA, что в прошлом году объем внешнеторговых обменов провинции Ирана со странами мира достиг 1,5 миллиарда долларов. «Отчеты показывают, что экспорт из провинции был в два раза больше, чем импорт», — отметил губернатор, указав на рекордные торгово-экономические показатели иранской провинции.

Аказаде выразил надежду, что экономический рост в провинции будет наблюдаться в течение нового иранского года, названного Верховным лидером годом «скачка производства».

В провинции Маркази осуществляют свою деятельность свыше 2800 крупных, средних и малых промышленных предприятий, в связи с чем она является четвертым промышленным центром Ирана.