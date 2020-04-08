Душанбе, , 19:35 — REGNUM Власти Таджикистана в ближайшее время могут принять решение о пересмотре доходной и расходной части бюджета страны. Об этом сегодня, 8 апреля, журналистам сообщил министр финансов Файзиддин Каххорзода.

Министр подчеркнул, что подобное решение правительство Таджикистана может принять в том случае, если бюджет страны недополучит часть запланированных ранее доходов, что вполне может произойти из-за мирового кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

По словам главы ведомства, сейчас специалисты подводят итоги первого квартала 2020 года, и «конкретные цифры получим до 10 апреля».

На 2020 год объём доходной части государственного бюджета Таджикистана — более 26 млрд сомони или свыше 2,5 млрд долл. При этом порядка 70% от данной суммы в бюджет должны были попасть за счёт налоговых выплат.

Расходная часть госбюджета на 2020 год запланирована в размере более 26,4 млрд сомони или почти 2,581 млрд долл.

В этом случае дефицит бюджета страны может составить 0,4% от ВВП или порядка 350 млн сомони (около 34 млн долл.).