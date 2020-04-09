Тегеран, , 08:58 — REGNUM По словам Барбары Риццоли, являющейся представителем Международного Комитета Красного Креста (МККК), на фоне вспышки коронавируса организация предпринимает усилия по созданию финансового канала, чтобы помочь Ирану получить медикаменты. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Риццоли сделала эти замечания 8 апреля на встрече с главой иранского общества Красного Полумесяца Каримом Хеммати. Она выразила сочувствие иранскому правительству и нации в связи с гибелью большого числа иранцев, в том числе медицинских работников, борющихся с пандемией.

«МККК выделил около 500 000 швейцарских франков пожертвований в качестве первого шага по борьбе со вспышку коронавирусной болезни в Иране», — отметила Риццоли. По её словам, МККК осознаёт озабоченность Ирана в отношении последствий санкций по импорту лекарств и предметов первой необходимости, так как «медицина, естественно, должна быть освобождена от санкций».

Риццоли также заявила, что существуют два механизма оказания помощи Ирану в получении медицинских средств: облегчение санкций по импорту лекарств в страну и взаимодействие со швейцарскими компаниями для удовлетворения потребностей в специальных лекарствах, необходимых стране.