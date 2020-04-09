Тегеран, , 09:00 — REGNUM Посол Ирана в Кувейте Мохаммад Ирани объявил о возобновлении экспорта иранских товаров в Кувейт и отметил, что Иран заверил кувейтцев в соблюдении санитарных норм. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 8 апреля.

По словам Ирани, кувейтская сторона также объявила о своей готовности, и торговля, вероятно, запустится на следующей неделе. Посол также заявил, что кувейтское правительство прекратило иранские перевозки и полеты на фоне вспышки коронавируса в Иране.

Посол Ирана в Кувейте отметил: «Мы немедленно направили ноту протеста в министерство иностранных дел Кувейта, заявив, что прекращение торгово-экономического сотрудничества в нынешней ситуации может быть не совсем правильным решением, и мы, Исламская Республика Иран, согласны установить набор стандартов».

Ирани также подчеркнул, что Кувейт в основном пострадал от вспышки коронавируса и проблем, вызванных присутствием иностранных граждан в государстве, при этом многие торговые центры и универмаги на прошлой неделе выразили обеспокоенность по поводу поставок товаров населению этой страны.

Он добавил, что ряд кувейтских бизнесменов обратились к иранским властям, выразив согласие по вопросу поставок товаров из Ирана. В ответ на данное обращение власти Исламской Республики выразили готовность возобновить экспорт товаров в Кувейт.