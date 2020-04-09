Тегеран, , 09:01 — REGNUM 7 апреля министр нефти Ирана Биджан Зангане заявил, что перед любой встречей между членами ОПЕК и странами, не входящими в ОПЕК, должно быть достигнуто общее согласие по добыче каждого государства. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В своем Twitter-аккаунт министр сослался на свои переговоры с главой конференции ОПЕК (министром нефти Алжира), заявив:

«Вчера вечером я также провел телефонные переговоры с российскими и кувейтскими министрами нефти о том, какое решение должно быть принято во время следующей встречи между членами ОПЕК и другими производителями нефти для восстановления стабильности на нефтяном рынке».

Он также отметил, что в ходе переговоров было подчеркнуто, что в них также должны быть задействованы производители из других стран, включая Соединенные Штаты и Канаду.

Ожидается, что 9 апреля производители нефти проведут онлайн-совещание, чтобы сбалансировать нефтяной рынок.