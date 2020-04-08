Вена, , 19:26 — REGNUM Случаи проявления расизма по отношению к приезжим из Азии фиксируются в странах Евросоюза на фоне пандемии, сообщается в распространённом 8 апреля докладе Агентства ЕС по основным правам.

Отмечается, что случаи проявления расизма в отношении азиатов фиксируются практически по всей территории ЕС. Как правило, происходят инциденты проявления нетерпимости в отношении китайцев.

Напомним, в Пекине назвали несправедливым обвинять Китай в том, что он стал источником распространения коронавируса.

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