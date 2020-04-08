Пекин, , 19:19 — REGNUM Очередное заседание Постоянного комитета (ПК) Политбюро ЦК КПК, руководящего партийного органа, прошло в Пекине под председательством Генерального секретаря ЦК, председателя КНР Си Цзиньпина, сообщает 8 апреля Синьхуа.

В ходе заседания были обсуждены и приняты новые меры для профилактики контроля над эпидемиологической ситуацией в стране, а также первоочередные задачи по возобновлению экономической деятельности и работы производственных предприятий. Также рассматривался ряд актуальных проблем международной ситуации и состояния мировой экономики.