Кострома, , 19:14 — REGNUM По информации Национального агентства финансовых исследований, самые внушительные потери из-за пандемии коронавируса понесут сферы общепита, туризма, торговли, обслуживания, грузоперевозок, фитнеса и развлечений. В условиях вынужденной приостановки работы и снижения покупательского спроса тяжело приходится и костромским бизнесменам. Корреспондент ИА REGNUM пообщался с предпринимателями из «группы риска» и выяснил, как они адаптируются к жизни в условиях вынужденного бездействия:

Одними из первых последствия пандемии ощутили турагенства. В большинстве костромских компаний, занимающихся организацией путешествий, фиксируют «нулевой» спрос на путевки. Вероятно, даже после победы над COVID-19 интерес людей к выезду за границу и перемещениям по России будет невелик.

«Спрос на туры сейчас нулевой. Это самый глубокий кризис из тех, которые когда-либо были в туризме. Сейчас непонятно, насколько ситуация растянется по времени. Чем дольше ожидание, тем меньше игроков останется на рынке. Выживут те, у кого есть валютные или денежные резервы, или тот, кто сможет переждать кризис определенное количество времени. Конкретно наше турагентство способно работать без доходов более года, поддержка от головной компании есть. Маленьким турагентствам гораздо труднее — у них нет резервов. Думаю, около 80% подобных компаний в Костроме закроется», — считает руководитель костромского отделения турагентства «1001 тур» Илья Козлов.

Единственно возможный выход в сложившейся ситуации — устанавливать доверительные взаимоотношения с клиентами. Многие компании стараются заработать лояльность людей, пытаясь решить их проблемы и ответить на интересующие вопросы.

«Наши специалисты занимаются психологической поддержкой туристов 24 часа в сутки. Очень много людей звонят, задают вопросы, аннулируют заявки, пытаются вернуть деньги. При этом, доходов у компании нет никаких. Мы накопили определенные резервы и просто ждем, пока все это закончится. Такую тактику для себя избрали многие турагентства», — подытожил Илья Козлов.

Серьезные проблемы в связи с ограничительными мерами появились и в общепите. Таким организациям в Костромской области разрешено работать исключительно на вынос. Руководители с более гибким мышлением стараются адаптировать меню и перестроить бизнес на доставку. Однако, по мнению директора костромского бара «Дорогая, буду поздно» и совладельца гастропаба «Кран, диван» Вячеслава Тимофеева такие меры способны смягчить, но не отразить удар, нанесенный гастрономической сфере.

«Доставка еды — это вообще не панацея, она приносит десятую часть от всей выручки. Доставка нужна для того, чтобы не останавливать все процессы и задействовать в работе хотя бы небольшую часть сотрудников. Если ситуация затянется, тем, у кого бизнес построен без подушки безопасности и партнерских отношений с арендодателями, будет очень сложно. Думаю, к сожалению, мы потеряем несколько игроков костромского общепита. Еще нужно понимать, что когда ситуация нормализуется, все толпами не побегут в бары — наши гости сейчас также терпят убытки в бизнесе или недополучают зарплату. Думаю, такому экономически неблагополучному региону, как наш, для выхода на прежний уровень потребуется не меньше года, а то и двух лет»

Несмотря на проблемы, ожидающие сферу в будущем, владельцы ресторанов и кафе пытаются адаптироваться к предлагаемым обстоятельствам. Изменяются меню, из него убираются скоропортящиеся и непрактичные продукты. Приходится решать и кадровые вопросы.

«Каникулы не были для нас неожиданностью. Мы заранее оптимизировали закупки, количество людей, работающих на сменах. Часть сотрудников задействовали на доставку. Сейчас адаптируем меню — делаем его более практичным, убираем скоропортящиеся продукты, блюда, которые теряют товарный вид в процессе доставки, добавляем пиццу, обеды. Разрабатываем доставку базовых продуктов — воды, мяса, консервов. Настрой в среде костромского общепита пока выжидательный и сдержанный, паники на данный момент нет. Все зависит от того, сколько продлится вынужденное бездействие и как оно будет в итоге официально называться. Думаю, у многих сейчас подвисли товарные запасы, они закуплены в большом количестве, с расчетом на стандартный цикл работы. Когда все закончится, с поставщиками у всех будут достаточно серьёзные проблемы в плане взаиморасчётов. И сотрудникам нужно зарплату и отпускные выплатить, и с поставщиками рассчитаться, чтобы обновить товарные запасы, а еще есть аренда, налоги. Как кто будет выкручиваться — вопрос сложный», — сказал Вячеслав Тимофеев.

Более пессимистичные настроения витают в сфере образовательных и развивающих услуг для детей. Изменения эмоционального фона в связи с эпидемией детские развивающие клубы и кружки, как и туризм, ощутили в первую очередь. Перевести подобный бизнес в онлайн можно только частично.

«Я руковожу детским клубом «Буратинка». В нем есть группы по присмотру и уходу за детьми с 1 года до 3 лет, также мы проводим дополнительные развивающие занятия для дошкольников. В онлайн такой бизнес сложно перевести. Так что пока я взяла паузу, что будет дальше — неизвестно. Других источников дохода конкретно у меня нет. Растерянность определённо присутствует. Больше всего беспокоят обязательства перед банком. Есть также понимание, что ситуацию я не изменю и повлиять на это никак не могу. Но не я одна оказалась в подобном положении, поэтому стараюсь не паниковать. Хочется определённости, но её никто, к сожалению, не даст», — сказала руководитель костромского детского клуба «Буратинка» Анастасия Матохина.

Финансовые обязательства затрудняют положение не только детского бизнеса, но и организаций, связанных с физкультурой и спортом. Однако, руководитель фитнес клуба «PANNA COTTA» Екатерина Андреева уверена, что извлечь определенную выгоду можно даже в условиях вынужденного бездействия. Главное оружие «ЗОЖников», как и многих других предпринимателей сейчас — социальные сети.

«Все залы сейчас закрыты. Конечно же, на всех людей из сфер фитнеса, спорта сейчас давят обязательства — лично на меня кредитные и арендные. Но мы решили не унывать, и работать на перспективу, удерживать своих клиентов. Например, сейчас я веду тренировки в прямом эфире. Делаю я это бесплатно, но с залогом на будущее и прицелом на новых клиентов. Еще я пишу рационы питания, на этом тоже можно зарабатывать. Сейчас важно быть активным в социальных сетях, быть с клиентами, подбадривать, поддерживать их, потому что паника всем надоела. На самом деле, когда у людей есть свободное время, это не всегда плохо. Многие задумываются о здоровье. Все мои коллеги из спорта тоже хотят занять нишу онлайн тренировок, конкуренты работают, без дела никто не сидит», — сообщила Екатерина Андреева.

Труженики фотографического дела переживают кризис по-своему. Если занятость людей, снимающих свадьбы и семейные праздники снизилась, то труд фоторепортёров и «предметников» сейчас наоборот, востребован. По мнению семейного фотографа Дарьи Антипиной, паниковать по этому поводу не стоит. Потребность в фиксации главных моментов жизни заложена в человеческой природе.

«Занятость фотографов сейчас, конечно, упала. Я работаю в сфере семейной фотографии и сейчас сама не стала бы рисковать большим количеством людей, звать на фотосессии семьи, в том числе с пожилыми людьми. Паники у меня нет — большие поводы, вроде приезда родственников, беременности, рождения детей и крещений никуда не уйдут. К тому же производствам, в том числе по пошиву одежды, производству ювелирных изделий всегда будут нужны фотографии. Про сферу в целом говорить не рискну, но знаю, что «свадебщикам» сейчас непросто. Сейчас самый сезон планирования торжеств и многие в это время живут на предоплаты с бронирования дат»

Творить можно и на актуальные темы. Так, недавно Дарья создала фотосессию «Коронавирус». Снимки молодой пары в защитных масках заинтересовали покупателей не только из России.

«Конкретно я в профессиональном плане снимаю и загружаю фотографии на фотостоки. Небольшая денежка, но капает. Особенно ценно, что доход идет в долларах. Многие используют эту паузу для того, чтобы посмотреть давно купленные уроки по обработке, маркетингу, разобрать архивы, сделать резервные копии материалов, обновить сайт перед новым сезоном», — сказала Дарья Антипина.

Среди примеров адаптации костромского бизнеса к жизни в условиях коронавирусной пандемии немало и других любопытных моментов. О них ранее рассказывало ИА REGNUM.

Как верно подметил Владимир Путин в своём обращении к нации 8 апреля «Все проходит, и это пройдет». Рано или поздно пандемия нового коронавируса закончится. Вопрос лишь в цене, которую заплатит за это российский народ.

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