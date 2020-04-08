Москва, , 18:52 — REGNUM Президент Торгово-промышленной палаты (ТПП РФ) Сергей Катырин предложил улучшить функционирование цифровой платформы для работы с жалобами предпринимателей на необоснованное уголовное преследование

Нужны некоторые изменения в работе цифровой платформы, на которую предприниматели направляют жалобы на необоснованное уголовное преследование, считает глава ТПП РФ. О предлагаемых изменениях говорится в его письме, направленном генеральному директору АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей «3AБИЗНЕС.РФ» Элине Сидоренко.

Цифровая платформа заработала в конце октября 2019 года для защиты бизнес-сообщества от необоснованного уголовного преследования. Замысел был таков: жалобы предпринимателей в режиме онлайн сразу видят на самом верху — в Генпрокуратуре, МВД РФ, Следственном комитете или в ФСБ, то есть исключается привычный местный и региональный заслон таким обращениям. При этом жалоба поступает параллельно в одно из бизнес-объединений — в ТПП РФ, РСПП, «Деловую Россию» или «Опору России», что позволяет поддержать заявление соответствующим экспертным заключением и ускорить его рассмотрение.

Здесь, по мнению Сергея Катырина, и кроется опредёленная недоработка:

«Регламентом платформы предусмотрено параллельное направление обращения только и исключительно в одно из бизнес-объединений по выбору пользователя. И лишь оно получает доступ ко всем материалам и к решению правоохранительных органов, — пояснил он. — Даже у членов Наблюдательного совета платформы, куда входят руководители четырех основных бизнес-объединений страны, доступа нет».

Необходимо предоставить ТПП РФ и другим бизнес-объединениям право такого доступа, убежден глава федеральной палаты: «Это, кроме прочего, позволит проводить полноценный оперативный анализ правоохранительной практики, необходимый, в частности, для дальнейшей работы, в том числе и законодательной».

Кроме того, говорится в письме, целесообразно рассмотреть вопрос о включении в перечень правоохранительных органов, уполномоченных рассматривать направленные на платформу обращения предпринимателей, дополнительно в Федеральную таможенную службу, Федеральную службу судебных приставов, Федеральную противопожарную службу.

«По этим направлениям на местах против предпринимателей тоже возбуждаются, и не всегда обоснованно, уголовные дела, поэтому бизнес должен иметь возможность добиваться справедливости и защиты, обращаясь на цифровую платформу», — пояснил Сергей Катырин.