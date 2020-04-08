Саранск, , 18:43 — REGNUM В Мордовии установили региональные надбавки для врачей и медицинских работников, которые ведут борьбу с эпидемией коронавируса. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Владимир Волков.

Выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку будут начисляться «сотрудникам медицинских организаций, оказывающим медицинскую помощь и обеспечивающим оказание медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из группы риска заражения новой коронавирусной инфекцией», говорится в документе.

Надбавки начисляются с 1 марта 2020 года.

Так, для врачей и работников с высшим образованием размер надбавки составит 20 тыс. рублей в месяц. Среднему медицинскому персоналу — 10 тыс. рублей, младшему медицинскому персоналу, прочему персоналу — 8 тыс. рублей, административно-управленческому персоналу — 9 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на совещании с министрами и главами регионов президент России Владимир Путин обещал врачам федеральные выплаты от 25 до 80 тыс. рублей в месяц. Выплаты будут назначены с апреля на три месяца. Он отметил, что нужно сделать страховые гарантии, «как это сделано для личного состава Вооруженных сил России».