Калуга, 8 апреля 2020, 18:58 — REGNUM Бизнес-сообщество Калужской области оперативно предложило срочный пакет мер, который может оказать реальную помощь местному предпринимательству в условиях коронавирусной инфекции. Об этом 8 апреля рассказала в беседе с корреспондентом ИА REGNUM президент областной ассоциации предпринимателей Инна Евсина.
Среди предлагаемых мер поддержки малому бизнесу: запретить арендодателям «выгонять» арендаторов с площадей за неуплату на ближайшие шесть месяцев, отменить штрафы для организаций на период самоизоляции граждан, ввести мораторий на изменения законодательства в части повышение налогов сроком на три года, что может помочь планированию бизнеса, а не работать в режиме постоянного «подстраивания» к изменяющемуся законодательству.
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