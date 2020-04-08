Варшава, , 18:14 — REGNUM Польская компания PKN Orlen начала ребрендинг своих автозаправочных станций (АЗС) в Германии. Первая АЗС под маркой Orlen с изображением головы белого орла с герба Польши, открыта в Зееберг-Ост, недалеко от Берлина, на шоссе № 10.

Открытие первой станции под собственным брендом концерн из Плоцка назвал «важным шагом» к полному ребрендингу всей своей сети АЗС на зарубежных рынках, и укреплению позиций в Европе.

В настоящее время в Германии действует уже около 600 АЗС компании под логотипом Orlen-star Group, который представляет собой надпись Star с красно-зелёной звездой. Теперь на заправочных станциях будет надпись Orlen с головой белого орла в профиль, но без короны.

«Мы хотим в полной мере использовать его и за рубежом в интересах компании, а также польской экономики», — приводит слова президента концерна Даниэля Обайтека «Польское радио».

В рамках ребрендинга единый логотип Orlen будет внедрён на всех АЗС компании в Германии, Чехии и Словакии. В Литве, как и в самой Польше, логотип с белым орлом присутствует на заправочных станциях с самого начала, как и в Польше.