Рига, , 17:52 — REGNUM Власти Латвии аккумулировали 4 млрд евро для компенсации негативного влияния COVID-19 на экономику. Об этом, как пишет портал Dienas Business, сообщил министр финансов Латвии Янис Рейрс.

«На фоне других стран, направляющих на поддержку экономики десятки миллиардов, латвийские цифры невелики. Однако, они составляют 8,7% ВВП и 26% бюджета Латвии», — сказал Рейрс.

По его словам, у Латвии есть средства, чтобы продолжить финансировать все мероприятия поддержки для жителей и предпринимателей. Средств достаточно и для стимулирования экономики в посткризисный период, сказал министр.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии COVID-19 был введен режим чрезвычайной ситуации.