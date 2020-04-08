Вашингтон, , 17:51 — REGNUM Контракт на поставку 30 тысяч аппаратов ИВЛ заключил американский минздрав с General Motors, сообщили 8 апреля в пресс-службе компании.

Уточняется, что сумма контракта составляет $489 млн. Уже к началу лета 6132 аппарата должны быть поставлены в стратегический резерв страны. Остальная часть — до конца лета.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 7 апреля, американский президент Дональд Трамп заявил, что страна получит 110 тыс. аппаратов ИВЛ к концу первого летнего месяца.

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