Санкт-Петербург, , 18:34 — REGNUM АО «ЛОЭСК» сумела отправить на удаленную работу более четверти сотрудников на прошлой неделе, но с понедельника часть из них уже вернули на службу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в электросетевой компании, работающей в Ленобласти и Петербурге.

«На прошлой неделе с 30 марта по 5 апреля около 500 человек работали дистанционно со своих компьютеров — по информации нашей IT-службы. Но на дому находилось больше людей, например, водители и электромонтеры, которые находились на дежурстве по вызову, но не на базе, а дома», — объяснила пресс-секретарь компании Любовь Румянцева.

Таким образом, отправить на удаленку в связи с борьбой с распространением коронавируса удалось более четверти сотрудников, так как на предприятии трудятся около 2 тыс. человек.

С 6 апреля часть сотрудников уже вернулись с удаленного доступа — это тек, кто не может выполнять свои функции дистанционно, так как соответствующие распоряжения президента позволяют это энергокомпаниям, которые обеспечивают жизнедеятельность региона.

В АО «ЛОЭСК» подчеркнули, что производят закупку антисептиков и медицинских масок для сотрудников. Кроме того, на прошлой неделе были отменены все плановые работы на линиях в зоне ответственности компании, связанные с отключением потребителей от сети.

С 6 по 12 апреля также введен особый контроль для работы электросетей: выполняются только неотложные и аварийные работы, а также работы, которые должны обеспечить энергией социально значимые учреждения или предотвратить развитие, ликвидировать последствия аварий в действующих электроустановках.

«Плановые работы на этой неделе тоже не производятся, таково требование комитета по ТЭК Ленобласти», — добавила Румянцева.

С 30 марта в «ЛОЭСК» запрещен очный прием физических и юридических лиц, прием и выдача документов. Оперативно-диспетчерские службы трудятся в штатном режиме.