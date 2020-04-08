Рига, , 17:35 — REGNUM Национальная служба здоровья (NVD) Латвии приобрела 11 аппаратов неинвазивной искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Об этом сообщила представитель NVD Синтия Гулбе порталу Nra.lv.

По ее словам, сумма закупки аппаратов, которые будут переданы больницам, составила 36 279 евро. Кроме того, добавила Гулбе, в рамках европейской централизованной закупки, которую координирует министерство здравоохранения Латвии, NVD ожидает поставки 50 инвазивных аппаратов ИВЛ и 25 неинвазивных.

Гулбе уточнила, что семь региональных больниц Латвии получили финансирование по 10 890 евро на закупку неинвазивных аппаратов ИВЛ.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии COVID-19 был введен режим чрезвычайной ситуации. В стране были отменены занятия в школах, спортивных секциях, а также запрещены массовые мероприятия.