Москва, , 17:35 — REGNUM В Банке России считают, что острая фаза влияния пандемии коронавирусной инфекции на мировую экономику не превысит полугода. Об этом сообщается в аналитическом докладе Банка России.

«Наиболее острая фаза влияния распространения коронавируса на мировую экономику по продолжительности, вероятно, не превысит двух кварталов», — сказано в бюллетене «О чем говорят тренды» департамента исследований и прогнозирования Банка России.

Напомним, что ситуация в мировой экономике сложилась крайне неблагоприятная из-за пандемии коронавирусной инфекции, а также развала соглашения ОПЕК+ о сокращении уровня добычи нефти.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева констатировала, что мировая экономика остановила свой рост и нынешний экономический кризис может стать самым тяжелым со времен окончания Второй мировой войны.