Бишкек, , 17:34 — REGNUM Программа развития ООН потратит $500 тысяч (37,7 млн рублей) на поставку в Киргизию средств индивидуальной защиты для врачей и медсестер, экспресс-тестов и реанимационного оборудования, необходимого для спасения жизней людей, болеющих COVID-19 в тяжелой форме. Об этом сообщает пресс-служба местного представительства ПРООН.

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Республика получит 10 аппаратов искусственной вентиляции легких для пациентов в интенсивной терапии, 6500 тестов, 50 000 масок и 2000 респираторов, а также другое спецоборудование и медицинские принадлежности.

«Мир и народ Киргизии переживают кризис беспрецедентных масштабов. ПРООН будет оказывать поддержку республике, уделяя особое внимание наиболее уязвимым людям», — заявила постоянный представитель ПРООН в Киргизии Луиза Чемберлен.

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