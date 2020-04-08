Курган, , 17:24 — REGNUM В Курганской области до 30 апреля приостановлено авиасообщение. Билеты на апрель на сайте и в авиакассах не продаются, сообщает оперативный штаб Курганской области по недопущению распространения коронавируса.

Штаб 8 апреля 2020 года положительно рассмотрел вопрос о возможности приостановления авиаперевозок из аэропорта Кургана. Для согласования решения о приостановке работы аэропорта правительство Курганской области направило обращение в адрес рабочей группы Госсовета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, в Министерство транспорта РФ и в «Авиакомпанию «ЮТэйр».

Авиакомпания «ЮТэйр» является основным авиаперевозчиком в Зауралье, и дала согласие на приостановку полётов.