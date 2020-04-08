Бишкек, , 17:24 — REGNUM В Киргизии 32 медицинских работника оказались заражены коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня, 8 апреля, на брифинге заявил первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов, пишут местные СМИ.

Высокопоставленный чиновник подчеркнул, что все чиновники, по чьей вине врачи заразились коронавирусом, будут наказаны.

При этом вице-премьер отметил, что все медицинские работники, занимающиеся выявлением и лечением коронавирусных больных, должны быть в полной мере обеспечены защитными костюмами, специализированными масками и другими средствами защиты.

«В Киргизии не должно быть больше фактов инфицирования врачей и медсестер», — подытожил Кубатбек Боронов.

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